Вице-премьер Татарстана назвала правильными действия детей и учителей школы №175

Казань, 12 мая. Педагоги и школьники казанской гимназии №175 соблюдали правила поведения во время стрельбы. Такую оценку дала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Она обратила внимание, что учащиеся понимали, что такое эвакуация и как нужно себя вести. Школьники внимательно слушали педагогов и выполняли их указания. По мнению Фазлеевой, грамотные действия учителей и детей во время нападения позволили избежать большего количества жертв.

Трагедия произошла 11 мая. Стрельбу открыл 19-летний юноша, который ранее учился в гимназии. Учителя пытались заслонить детей. По данным следствия, злоумышленник застрелил семь детей и двух взрослых, ранения получили 23 человека, сообщал ФАН.