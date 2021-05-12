Мировая экономика столкнулась с новой глобальной проблемой

Москва, 12 мая. Демография и старение населения в развитых странах может негативно сказаться на мировой экономике. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.

В некоторых государствах прирост населения достиг минимального уровня за несколько десятилетий. Также фиксируется убыль населения в развитых странах и падение иммиграции, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

По мнению аналитиков, из-за старения граждан глобальный ВВП будет терять почти 1% ежегодно только в ближайшее пятилетие. Трудоспособное население быстрее всего будет сокращаться в Германии, Италии, Испании, Японии и Южной Корее, отмечено в обзоре.

Чтобы решить проблему, Moody's призывает увеличить занятость со стороны недопредставленных в текущей рабочей силе категорий, в том числе женщин, и технологический и инновационный подъем, который позволит компенсировать недостаток рабочей силы.

Падение мировой экономики неизбежно, полагает экономист Михаил Хазин. По его мнению, толчком сможет оказаться гиперинфляция, которая станет следствием денежно-кредитной политики Федерального резерва США.