В Сети вспомнили о малоизвестной Audi, которую можно купить за 250 тысяч рублей

Москва, 12 мая. Жители России узнали о возможности приобрести машину немецкой автомобилестроительной компании Audi по цене около 250 тысяч рублей.

Нетипичное для этой марки авто обратило на себя внимание экспертов отрасли. Еще в 1999 году в немецкой компании решили «сыграть на опережение» и выпустить модель A2, рассчитывая, что в дальнейшем вырастет спрос на недорогие и компактные транспортные средства.

Однако минивэн приносил компании одни убытки, и через некоторое время выпуск этой модели прекратился. При этом современным автолюбителям стоит ознакомиться с особенностями машины, уверен автор блога на «Яндекс.Дзен».

Благодаря использованным при производстве материалам, даже спустя 20 лет это авто не будет подвержено коррозии. В небольшой машине также есть пространство для багажного отделения объемом 390 л.

«Легковесный кузов сделал возможным установку под капот ДВС со скромными показателями: 2 бензомотора мощностью от 75 до 110 л.с. и 3 дизеля, генерирующих от 61 до 90 л.с.», — отмечает эксперт.

Сегодня Audi А2 2001 года выпуска, со 146 тыс. км пробега и двигателем 1,4 можно купить за 245 тысяч рублей. Машину 2000-го года с пробегом в 293 тысяч км продают за 265 тысяч рублей.

Автоэксперты ранее назвали наиболее популярные премиальные авто, которые стоят менее 1 миллиона рублей. Речь идет о моделях, представленных на вторичном авторынке.