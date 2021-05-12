Французы поблагодарили Россию за спасение от «немецкого ига»

Париж, 12 мая. Французы после прочтения материала о параде Победы в России разделились на два лагеря: одни поблагодарили страну за вклад в ликвидацию фашизма, а другие — пытались сместить акцент.

В ходе обращения к россиянам на Красной площади президент Владимир Путин заявил о намерении твердо и последовательно защищать интересы и безопасность народа от «угроз Запада». Читатели французского издания Le Figaro восхитились темпераментом политика и посетовали на низкую вовлеченность нынешней власти в дела собственной страны. По случаю торжества некоторые из пользователей поблагодарили Россию за спасение от нацизма.

«Ах, это такая нелепость для европейца: иметь во главе страны президента, который защищает свой народ и свою страну», — написал один из читателей.

В комментариях к сообщениям иностранцев россияне иронично предложили французам «обменять» Путина на Париж. Жителям Франции также порекомендовали провести референдум по данному вопросу.

Ранее жители Китая в обсуждениях парада Победы осудили попытки Запада принизить роль СССР во Второй мировой войне. Иностранные власти все чаще пытаются исказить историю в политически выгодную для них сторону.