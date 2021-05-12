Аналитик Носович объяснил, почему ЕС отмахнулся от просьбы Чехии выслать дипломатов РФ

Москва, 12 мая. Евросоюз (ЕС) не поддержал антироссийскую кампанию Чехии, потому что сейчас Европе не выгодно обострять отношения с Москвой, утверждает аналитик Александр Носович.

В Праге попросили ЕС и НАТО выслать российских дипломатов из европейских стран в знак солидарности с Чехией, которая накаляет отношения с РФ из-за инцидента во Врбетице.

«В Праге решили проявить инициативу и не просто «подхрюкнуть», а запустить новую кампанию «трансатлантической солидарности» против России», — рассуждает Александр Носович.

Более того, чешские дипломаты даже угрожали, что поднимут скандал на саммите Евросоюза, если просьбу проигнорируют. Однако долго ждать не пришлось, потому что ЕС публично и открыто отказал Чехии в высылке российских дипломатов, чем поверг Прибалтику в шоковое состояние.

Почему же Евросоюз не проявил солидарность с Чехией? Аналитик Носович объяснил, что причина кроется в предстоящих переговорах России и США.

«Сейчас же американцы готовятся к переговорам глав России и США, новая антироссийская истерика в Европе им не нужна, соответственно, приказа проявить солидарность с Чехией из Вашингтона не поступило», — отметил эксперт.

Генпрокуратура Чехии ранее заявила о возможной остановке «дела Врбетице». Уточняется, что если следствию не удастся допросить подозреваемых, то дело заморозят.