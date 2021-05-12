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Аналитик Носович объяснил, почему ЕС отмахнулся от просьбы Чехии выслать дипломатов РФ

Политика
Аналитик Носович объяснил, почему ЕС отмахнулся от просьбы Чехии выслать дипломатов РФ
pixabay.com

Москва, 12 мая. Евросоюз (ЕС) не поддержал антироссийскую кампанию Чехии, потому что сейчас Европе не выгодно обострять отношения с Москвой, утверждает аналитик Александр Носович.

В Праге попросили ЕС и НАТО выслать российских дипломатов из европейских стран в знак солидарности с Чехией, которая накаляет отношения с РФ из-за инцидента во Врбетице.

«В Праге решили проявить инициативу и не просто «подхрюкнуть», а запустить новую кампанию «трансатлантической солидарности» против России», — рассуждает Александр Носович.

Более того, чешские дипломаты даже угрожали, что поднимут скандал на саммите Евросоюза, если просьбу проигнорируют. Однако долго ждать не пришлось, потому что ЕС публично и открыто отказал Чехии в высылке российских дипломатов, чем поверг Прибалтику в шоковое состояние.

Почему же Евросоюз не проявил солидарность с Чехией? Аналитик Носович объяснил, что причина кроется в предстоящих переговорах России и США.

«Сейчас же американцы готовятся к переговорам глав России и США, новая антироссийская истерика в Европе им не нужна, соответственно, приказа проявить солидарность с Чехией из Вашингтона не поступило», — отметил эксперт.

Генпрокуратура Чехии ранее заявила о возможной остановке «дела Врбетице». Уточняется, что если следствию не удастся допросить подозреваемых, то дело заморозят.

россия евросоюз чехия
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