Нескольких пострадавших при стрельбе в Казани доставят на лечение в Москву

Казань, 12 мая. Врачи решили отправить на лечение в Москву некоторых пострадавших во время стрельбы в Казани.

Трое взрослых, а также пятеро детей, раненных во время ЧП в Казани, в скором времени будут направлены на лечение в столицу РФ. Такое заявление сделала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Консилиум продолжается. Промежуточное решение: пятеро детей и трое взрослых готовятся к отправке на лечение», — отметила чиновница.

Глава СК Александр Бастрыкин прилетел в Казань после убийства девятерых человек в городской школе. Он подчеркнул, что расследование произошедшей трагедии должно быть проведено самым тщательным образом.