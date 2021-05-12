СМИ сообщили о возможной высылке пресс-секретаря посольства США из России

Москва, 12 мая. Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс может покинуть территорию России. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на осведомленные источники.

Согласно полученной информации, Ребекка Росс попала в список из десяти представителей США, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на недружелюбные действия со стороны Вашингтона. Пресс-секретарь посольства может быть выслана из России в скором времени, отметили журналисты.

Как стало известно ранее, посольство России назвало демаршем вызов своего сотрудника в МИД Франции.