Власти Бахрейна договорились с РФПИ о производстве «Спутника V»

Москва, 12 мая. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и власти Бахрейна договорились о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в королевстве, сообщил посол в РФ.

Бахрейн и РФПИ достигли принципиальной договоренности о производстве российского препарата на территории королевства, сообщил посол в Москве Ахмед Ас-Саати в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым.

Препарат от коронавируса «Спутник V» одобрили более чем в 60 странах мира. Туристы, собирающиеся отправиться на отдых в Сан-Марино, смогут привиться российской вакциной.