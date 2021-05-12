Родным погибших при стрельбе в Казани начали выдавать тела для похорон

Казань, 12 мая. Тела убитых в школе в столице Татарстана начали выдавать их родственникам. Траурные мероприятия по погибшим пройдут 12 мая.

Нападение на гимназию №175 было совершено накануне. В образовательное заведение зашел вооруженный 19-летний юноша, который ранее там учился.

Следствие считает, что фигурант застрелил семь детей и двух взрослых. Учителя пытались заслонить школьников во время бойни. Число пострадавших составило 23 человека.

Правоохранители задержали стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве более двух человек, сообщал ФАН.