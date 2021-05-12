Джорджа Флойда посмертно помиловали по делу об употреблении наркотиков

Хьюстон, 12 апреля. Суд округа Харрис в штате Техас поддержал резолюцию о посмертном помиловании афроамериканца Джорджа Флойда по делу о наркотиках 2004 года. По закону последнее слово остается за губернатором Грегом Эбботом. Об этом сообщает FOX News.

Texas officials back George Floyd posthumous pardon for 2004 drug arrest https://t.co/DGJtM3hnOm pic.twitter.com/rvYOvttd79 — ????️dubvLIVE.com????????➡️???????? (@dubvNOW) May 11, 2021

Ходатайство о посмертном помиловании Джорджа Флойда подала адвокат Эллисон Мэтис от имени семьи афроамериканца.

В феврале 2004 года бывший полицейский Джеральд Гойнс арестовал Флойда в Хьюстоне за продажу крэка. Афроамерианец тогда признал себя виновным в употреблении наркотиков и был приговорен к 10 месяцам тюрьмы.

Позднее Гойнс был обвинен в убийстве невинных людей. Следователи также выяснили, что полицейский давал ложные показания на протяжении всей своей карьеры. После того, как эти факты вскрылись, было пересмотрено множество дел с его участием. В настоящее время Гойнсу предъявлены два обвинения в тяжком убийстве, а также другие, связанные с наркотиками.

Смерть Джорджа Флойда

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками правоохранительных органов Миннеаполиса вызвала широкий резонанс в США. Данный случай стал поводом для массовых протестов в Америке и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.

Суд присяжных 21 апреля признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Джорджу Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы.