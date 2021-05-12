Кабмин подготовит новый законопроект о защите экологии в России

Москва, 12 мая. Российские предприятия будут нести ответственность за ликвидацию вреда экологии, предупредил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Власти РФ уже начали работу над новым законопроектом по поручению президента Владимира Путина. Согласно документу, собственники предприятий будут нести материальную и другие ответственности за ликвидацию причиненного вреда.

Рабочая группа разработает документ и направит его на рассмотрение в Госдуму РФ. Бизнес должен работать по принципу «убери за собой», уточнил Мишустин в ходе своего отчета о работе Правительства РФ в 2020 году.