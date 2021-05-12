Перечислены «финансовые хитрости», которыми пользуются многие миллионеры

Москва, 12 мая. Богатые люди приумножают свой капитал, используя различные «финансовые хитрости». Одним из главных инструментов, к которым прибегают миллионеры, считается экономия средств.

Богачи имеют привычку не привязываться к деньгам. Даже при наличии значительного состояния они не спешат его тратить. Также состоятельные люди предпочитают не «влезать» в долги и не пользоваться кредитными картами.

«Кредитные карты — это зло для человека с низкой финансовой грамотностью. Они способны разорить даже самых экономных», — заявляет автор статьи на «Яндекс.Дзен».

Также миллионеры всегда следят за ростом своих сбережений — это создает дополнительную мотивацию к откладыванию денежных средств. Еще одной «финансовой хитростью» богачей называют инвестирование «в себя» — они неустанно ищут новые способы саморазвития. Однако навык экономии должен развиваться у желающих скопить деньги постепенно, подытожил эксперт.

На фоне коронавирусной пандемии жители России стали чаще создавать накопления. Средний размер банковских вкладов за прошлый год увеличился до 62%, отмечают в отечественных кредитных организациях.