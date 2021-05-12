Председатель СК Бастрыкин прилетел в Казань

Казань, 12 мая. Глава СК Александр Бастрыкин прилетел в Казань после убийства девятерых человек в городской школе.

Он подчеркнул, что расследование должно быть проведено самым тщательным образом.

Трагедия произошла в гимназии №175. В образовательное заведение вошел 19-летний юноша с огнестрельным оружием. Злоумышленник открыл огонь по людям. Педагоги пытались собой закрывать детей. Жертвами стали двое взрослых и семеро несовершеннолетних. Количество пострадавших увеличилось до 23 человек. Сейчас в больницах находятся трое взрослых и 20 школьников. Стрелок задержан, сообщал ФАН.