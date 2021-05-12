Экс-депутат Рады заявила, что в Европе обесценивается труд украинских мигрантов

Киев, 12 мая. Труд украинцев, которые выезжают в европейские страны на заработки, «оценивают» очень дешево. Об этом сообщила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Ситуацию политик назвала катастрофической. По ее мнению, все зависит от украинской власти. Если она считает своих граждан «нулями», то такого же мнения о них будут во всем мире. Кроме того, подобные проблемы существуют не только в сфере трудовой миграции, сообщила Савченко.

«Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», — рассказала она в эфире телеканала «Первый Независимый».

Она добавила, что американские военные, которые служили в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские солдаты.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, почему Евросоюз пока не готов принять в свои ряды Украину.