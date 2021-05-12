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Журналисты нашли лазейки в режиме квот на импортозамещение

Экономика
Журналисты нашли лазейки в режиме квот на импортозамещение
pixabay.com/PD

Москва, 12 мая. Госзаказчики и госкомпании обходят режим квотирования на импортозамещение. Об этом шла речь на совещании у вице-премьера РФ Юрия Борисова.

В ходе обсуждения замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе рассказала о результатах мониторинга, уточнив, что госзаказчики и госкомпании в отдельных случаях не применяют национальный режим в рамках закупок квотируемых товаров. По ее словам, они также используют некорректные коды товаров для обхода требований, передает «Коммерсантъ».

Минпромторг РФ ранее указывал на отсутствие механизмов для принуждения госкомпаний к исполнению требований импортозамещения, а также на отсутствие инструментов контроля и санкций. Поэтому в правительстве уже начали разрабатывать необходимую нормативно-правовую базу.

Как узнали журналисты, в рамках борьбы с обходом режима квот госзаказчиков могут обязать отчитываться перед властями, почему в отдельных случаях они не применяют национальный режим в закупках. Не исключено, что к контролю также могут подключить и бизнес-объединения.

Кабинет министров в прошлом месяце утвердил директивы по цифровой трансформации государственных компаний. Документ регламентирует переход предприятий на отечественное программное обеспечение и аппаратуру.

правительство рф борисов госзакупки ипортозамещение
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