Китайцы назвали Россию последней линией обороны в Европе

Пекин, 12 мая. Парад, приуроченный к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве 9 мая. О важности подобных мероприятий рассказали читатели китайской газеты Гуаньча.

Торжественное мероприятие на Красной площади прошло при участии порядка 12 тысяч человек в составе пеших расчетов. В этом году зрители смогли увидеть 191 единицу техники, в том числе 76 вертолетов и самолетов.

Президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной речи назвал День Победы священным праздником. По его словам, тем, кто забыл уроки войны и вновь замышляет агрессивные планы, нет прощения.

Решимость России вызвала восхищение в КНР. Пользователи китайского интернета обратили внимание, что западные страны пытаются стереть вклад СССР в искоренение самой масштабной трагедии в истории человечества.

«В настоящее время Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна! Российские военные парады необходимы!» — считает юзер с ником Наблюдатель.

«Россия — последняя линия обороны в Европе!» — подчеркнул другой комментатор.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке к параду Победы. По его словам, мероприятия по случаю празднования 76-й годовщины состоялись в 377 городах страны.