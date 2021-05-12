Возросло количество пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Казань, 12 мая. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева сообщила об увеличении числа пострадавших при стрельбе в гимназии № 175.

По словам Фазлеевой, число получивших ранения во время бойни в казанской школе выросло до 23. В больницах находятся 20 детей и трое взрослых.

Большинство госпитализированных пребывают в стабильном состоянии, некоторые пациенты — в тяжелом. Фазлеева отметила, что в ближайшее время будет принято решение о транспортировке раненых на лечение в Москву.

Как сообщает сайт 360tv.ru, в гимназии №175 пока приостановлены занятия. Ученики 9–11 классов смогут посещать уроки в школе №174.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая. Жертвами стрельбы стали девять человек. Нападавший 19-летний Ильназ Г. был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.