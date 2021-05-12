Глава СБУ назвал Белоруссию главным военным союзником России

Киев, 12 мая. Белоруссия станет ключевым союзником России в случае масштабного военного конфликта. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, доказательством этого свидетельствуют совместные военные учения, которые регулярно проводят российские и белорусские военные.

«Не стоит забывать и про Белоруссию, которая является потенциальным союзником России», — заявил Баканов.

Он также добавил, что порядка семи тысяч сотрудников российских спецслужб якобы «занимаются Украиной», а возле украинских границ сконцентрированы около 100 тысяч военнослужащих Армии России. Баканов отметил, что 65% украинской границы «уязвимы», а другие 35% требуют «пристального внимания».

Ранее бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк выразил уверенность, что Украина может потерять несколько восточных областей из-за вмешательства НАТО в ситуацию в Донбассе, передает RT.