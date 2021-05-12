Последствия обстрела израильского города со стороны сектора Газа сняли на видео

Тель-Авив, 12 мая. СМИ предоставили видеозапись, на которой были зафиксированы последствия масштабного обстрела израильского города со стороны сектора Газа.

Эскалация в секторе началась 10 мая, за все время бойцы движения ХАМАС выпустили свыше тысячи ракет, из них около 800 приземлились на территории Израиля, еще 200 упали непосредственно в зоне, подконтрольной палестинским бойцам.

На кадрах, предоставленных агентством Ruptly видно, что одна из ракет, выпущенных по израильскому городу, попала в автобус, который полностью выгорел. Несколько снарядов рухнули на проезжей части и повредили автомобили.

Операция ЦАХАЛ против палестинских бойцов из организации «Стражи сирены» продолжается уже 38 часов. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, при обстрелах погибли пятеро израильтян, включая несовершеннолетнего, свыше 200 человек получили ранения.



МИД России опубликовал официальный комментарий в связи с напряженной ситуацией вокруг Израиля и Палестины. Москва призвала стороны конфликта к сдержанности.