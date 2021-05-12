Трехлетний ребенок выстрелил в себя из пистолета в Московской области

Дмитров, 12 мая. Трехлетний мальчик выпустил в себя пулю из пистолета, принадлежащего отцу. Как стало известно ФАН, ребенок залез в сумку родителя, в которой тот хранил травматическое оружие, и стал играть с опасным предметом.

Чрезвычайное происшествие произошло в деревне Голиково Дмитровского городского округа Московской области 10 мая. На следующий день в дежурную часть полиции ГУ МВД России поступило сообщение из ГБУЗ города Москвы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В нем говорилось, что к ним около 23:30 из Дмитровской больницы был доставлен трехлетний мальчик. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение левой ключицы, закрытый перелом ключицы и ушиб левого легкого.

По данному факту полицейские организовали проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Родители пострадавшего проживают в Москве. 28-летний отец трудится продавцом в одном из автомобильных салонов. Мама временно официально не трудоустроена, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Взрослые приехали в гости к своим родственникам, которые проживают в деревне Голиково в частном доме. Родители во время происшествия занимались своими делами и не заметили, как их ребенок залез в сумку папы».

Для малыша его природное любопытство едва не закончилось смертью. Мальчик достал травматический пистолет, начал играть и нечаянно нажал на курок.

«Сейчас будем разбираться, правильно ли владелец травматического пистолета его хранил. И какие меры принимал, чтобы он не попал в руки других людей», — дополнил источник.

С места происшествия стражи порядка изъяли пистолет марки МР-80-13Т 45 калибра. Он был куплен на основании официального разрешения, выданного сотрудниками МВД города Москвы.