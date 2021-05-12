Летевший из Кубы в Шереметьево лайнер экстренно направлен в аэропорт вылета

Гавана, 12 мая. Самолет, вылетевший с кубинского курорта Кайо-Коко, направлялся в московский аэропорт Шереметьево. По данным источника ФАН, лайнер был срочно возвращен обратно.

Речь идет о самолете авиакомпании Nordwind, который совершает рейс два раза в неделю длительностью 11 часов. Во время полета была выявлена неполадка в двигателе, после чего последовало решение вернуться в кубинский аэропорт. В Шереметьеве подтвердили, что данный борт не прилетел.

Самолет, выполнявший полет из Волгограда в Москву, совершил экстренную посадку в Шереметьеве. Причиной стал сработавший датчик об открытии грузового отсека, сообщал ФАН.