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Аршавин рассказал об изменах Барановской с Казьминой

  /   Обновлено: 12 мая 2021 10:50
Шоу-бизнес
Аршавин рассказал об изменах Барановской с Казьминой
vk.com  /  ФК «Зенит»

Москва, 12 мая. Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин познакомился с будущей супругой Алисой Казьминой в 2005 году, когда состоял в отношениях с Юлией Барановской.

Первая встреча спортсмена и Казьминой произошла во время празднования Нового году у приятеля Аршавина футболиста Владимира Быстрова. Тогда будущие влюбленные состояли в отношениях. Несмотря на это, между Аршавиным и Казьминой пробежала искра, которая спустя время переросла в сильные чувства.

Затем они встретились через пять лет в Майами. Это, по словам экс-футболиста, произошло случайно.

«В Лондоне в 2012 году завязались отношения. Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «50 вопросов. Спорт».

Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет. У влюбленных родились трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Они расстались в 2013 году, а спустя три года футболист женился на Казьминой, от которой у него растет дочь Есения.

аршавин казьмина барановская
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