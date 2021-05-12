Виновник аварии в центре Екатеринбурга регулярно превышал скорость

Екатеринбург, 12 мая. Водитель иномарки, влетевшей в толпу людей на тротуаре, получил права год назад. За этот срок он успел стать злостным нарушителем.

Водитель Seat, который стал предполагаемым виновником ДТП возле Оперного театра, ранее неоднократно нарушал ПДД, сообщает источник ФАН. Он получил права всего год назад, но уже собрал 11 штрафов за превышение скорости.

Второй участник инцидента также является злостным нарушителем. К нему применялись санкции за неправильную тонировку, превышение скорости и поворот в неположенном месте.

В результате аварии пострадали шесть человек. Позже стало известно, что на месте происшествия около 15 лет назад погибла молодая пара, писал ФАН.