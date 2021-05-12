Мишустин заявил о работе Правительства РФ над созданием «санитарного щита»

Москва, 12 мая. Правительство России начало работу по созданию в стране мощного «санитарного щита», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В данный момент власти России работают над тем, чтобы свести к минимуму все возможные риски проникновения в страну новых инфекций. Об этом он рассказал во время выступления с ежегодным отчетом в Госдуме.

«Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в послании», — добавил он.

Страна обладает всей необходимой научно-исследовательской базой для этого. Создание «санитарного щита» необходимо, чтобы все россияне чувствовали себя в безопасности, подчеркнул Мишустин.