Новый негосударственный пенсионный фонд может появиться в России

Москва, 12 мая. Подразделение группы «Регион» и компании «Россиум» приобрели негосударственный пенсионный фонд «Большой». На его основе может быть сформирован самый крупный в стране НПФ.

Новый крупный негосударственный пенсионный фонд может появиться в результате слияния группы «Регион», инвестиционной организации «Россиум» и НПФ «Большой». Консолидированные активы могут составить свыше 900 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

НПФ «Большой» занимал восьмое место по пенсионным накоплениям по итогам первого квартала текущего года. Показатель находится на уровне 49,4 млрд рублей. По размерам негосударственного пенсионного обеспечения фонд находится на 20-м месте (6,8 млрд рублей). Количество клиентов ОПС составляет 446,3 тысячи граждан, по НПО — 92,1 тысячи человек.

Исследование негосударственного пенсионного фонда «Открытие» ранее показало, что более 80% россиян уверены, что стоит заранее откладывать на пенсию.