Конор Макгрегор в третий раз станет отцом

Дублин, 12 мая. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор сообщил поклонникам, что его жена ждет третьего ребенка.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в Instagram-аккаунте видео с беременной супругой. В кадре спортсмен с женой, а также их дети отдыхают рядом с бассейном.

«Believe me», — подписал пост 32-летний боец.

У Макгрегора двое детей — Джек и Кроя. В браке со своей супругой Ди Девлин Макгрегор состоит с 2007 года. Летом ирландец проведет третий в карьере поединок против Дастина Порье. Планируется, что бой в рамках турнира UFC 264 примет «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что Макгрегор может приобрести шотландский футбольный клуб «Селтик». Об этом спортсмен рассказал, отвечая на вопросы поклонников в Twitter.