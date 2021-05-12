Юрист рассказал, почему клиенты Сбербанка чаще других страдают от мошенников

Несмотря на то что Сбербанк проводит активную просветительскую деятельность, публикуя на сайте и в приложении обучающие материалы по работе с картой и своей личной информацией, многие до сих пор ведутся на уловки злоумышленников. Почему? Как рассказал ФАН юрист Илья Глушко, причина в том, что мошенники знают имена и фамилии клиентов, их паспортные данные, совершают звонок или присылают сообщения с номера 900 (откуда приходят подлинные СМС Сбербанка).

«Вот несколько самых распространенных, но все еще работающих схем: «Уважаемый [ФИО], ваша карта заблокирована, поскольку кто-то пытался списать с нее деньги. Чтобы разблокировать, сообщите дополнительные сведения». Иногда человеку сообщают о несанкционированном списании средств и просят информацию для возвращения денег. Пользователя карты просят пройти опрос и предлагают перейти по ссылке на сайт, напоминающий ресурс Сбербанка. На самом деле, это обманка, собирающая вашу личную информацию. Такой вид мошенничества называется фишингом», — пояснил Илья Глушко.

Поскольку Сбербанк сейчас активно развивает потребительские сервисы (доставки продуктов, перевозки пассажиров и так далее), вам могут предложить совершить оплату товара или услуги на одном из сайтов, которые, опять же, являются обманками, заметил эксперт.

Из личного архива - Илья Глушко /

Что так отчаянно хотят узнать мошенники, если почти все ваши данные у них на руках? Цифры на обратной стороне карты, так называемый CVC или CVV-код, которым подтверждается подлинность дебетовой или кредитовой карты. Их можете знать только вы.

«Как не попасться на удочку нечестных дельцов? Запомнить: сотрудники Сбербанка (а уж тем более служба безопасности) никогда не совершают подобные звонки и не просят сообщить CVC или CVV, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовое слово. Да, ваша транзакция может быть заблокирована банком. Но об этом вы узнаете сами, зайдя в приложение или на сайт. Если такое произошло, позвоните в банк первыми и подтвердите свои намерения. Если вам все же позвонил «сотрудник» банка, но вы сомневаетесь в его статусе, прервите разговор и обратитесь в банк самостоятельно для выяснения обстоятельств, сообщите звонивший номер, чтобы подключилась служба безопасности и заблокировала его», — добавил Илья Глушко.

Эксперт заметил, что нельзя забывать и про элементарные правила безопасных интернет-платежей. Заведите отдельную виртуальную карту и каждый раз перечисляйте на нее ровно столько средств, сколько требуется для транзакции.