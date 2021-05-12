Юрист рассказал, почему клиенты Сбербанка чаще других страдают от мошенников

Несмотря на то что Сбербанк проводит активную просветительскую деятельность, публикуя на сайте и в приложении обучающие материалы по работе с картой и своей личной информацией, многие до сих пор ведутся на уловки злоумышленников. Почему? Как рассказал ФАН юрист Илья Глушко, причина в том, что мошенники знают имена и фамилии клиентов, их паспортные данные, совершают звонок или присылают сообщения с номера 900 (откуда приходят подлинные СМС Сбербанка).
«Вот несколько самых распространенных, но все еще работающих схем: «Уважаемый [ФИО], ваша карта заблокирована, поскольку кто-то пытался списать с нее деньги. Чтобы разблокировать, сообщите дополнительные сведения». Иногда человеку сообщают о несанкционированном списании средств и просят информацию для возвращения денег. Пользователя карты просят пройти опрос и предлагают перейти по ссылке на сайт, напоминающий ресурс Сбербанка. На самом деле, это обманка, собирающая вашу личную информацию. Такой вид мошенничества называется фишингом», — пояснил Илья Глушко.
Поскольку Сбербанк сейчас активно развивает потребительские сервисы (доставки продуктов, перевозки пассажиров и так далее), вам могут предложить совершить оплату товара или услуги на одном из сайтов, которые, опять же, являются обманками, заметил эксперт.
Что так отчаянно хотят узнать мошенники, если почти все ваши данные у них на руках? Цифры на обратной стороне карты, так называемый CVC или CVV-код, которым подтверждается подлинность дебетовой или кредитовой карты. Их можете знать только вы.
«Как не попасться на удочку нечестных дельцов? Запомнить: сотрудники Сбербанка (а уж тем более служба безопасности) никогда не совершают подобные звонки и не просят сообщить CVC или CVV, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовое слово. Да, ваша транзакция может быть заблокирована банком. Но об этом вы узнаете сами, зайдя в приложение или на сайт. Если такое произошло, позвоните в банк первыми и подтвердите свои намерения. Если вам все же позвонил «сотрудник» банка, но вы сомневаетесь в его статусе, прервите разговор и обратитесь в банк самостоятельно для выяснения обстоятельств, сообщите звонивший номер, чтобы подключилась служба безопасности и заблокировала его», — добавил Илья Глушко.
Эксперт заметил, что нельзя забывать и про элементарные правила безопасных интернет-платежей. Заведите отдельную виртуальную карту и каждый раз перечисляйте на нее ровно столько средств, сколько требуется для транзакции.
«Это обезопасит вас от утечки информации и денег. Чтобы защититься от попадания на фейковый сайт банка или интернет-магазина и работы с ним, внимательно проверяйте URL-адрес интернет-страницы и сверяйте с официальными данными. Напоследок неприятная новость: если вы все же стали жертвой мошенников, потерянные деньги вам не компенсируют. Поэтому лучше предотвратить неприятную ситуацию, чем стать ее участником», — заключил Илья Глушко.