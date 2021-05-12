Программу кешбэка для туристов продлили в России до конца года

Москва, 12 мая. Кабмин РФ продлил программу туристического кешбэка для россиян до конца 2021 года. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Порядка миллиона российских путешественников воспользовались программой туристического кешбэка с начала 2021 года. Россиянам вернулось около 4 млрд рублей, обратил внимание Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме РФ.

Представители туротрасли заявили о большой популярности этой программы среди россиян. Кабмин РФ принял решение продлить ее до конца 2021 года, уточнил премьер-министр.