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МИД России отреагировал на голословные заявления США о кибератаках

  /   Обновлено: 12 мая 2021 10:37
Политика
МИД России отреагировал на голословные заявления США о кибератаках
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 мая. Заявления Соединенных Штатов о совершении кибератак якобы со стороны России полностью безосновательны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По словам российского дипломата, Москва неоднократно предлагала Вашингтону наладить контакты в области международной информационной безопасности. Однако Белый дом продолжает игнорировать инициативы Кремля в этом направлении.

«По крайней мере, громкие заявления о «российской киберугрозе» в западном медийном пространстве так и остаются голословными», — сказал Сыромолотов.

Замглавы МИД напомнил, что российский президент Владимир Путин в 2020 году обнародовал заявление, в котором содержалась информация о комплексе мер по взаимодействию между Москвой и Вашингтоном в этом направлении, передает РИА Новости.

Ранее Сыромолотов сообщал, что ряд иностранных государств могут попытаться негативно влиять на выборы в Госдуму.

сша мид кибератаки
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