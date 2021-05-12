МИД России отреагировал на голословные заявления США о кибератаках

Москва, 12 мая. Заявления Соединенных Штатов о совершении кибератак якобы со стороны России полностью безосновательны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По словам российского дипломата, Москва неоднократно предлагала Вашингтону наладить контакты в области международной информационной безопасности. Однако Белый дом продолжает игнорировать инициативы Кремля в этом направлении.

«По крайней мере, громкие заявления о «российской киберугрозе» в западном медийном пространстве так и остаются голословными», — сказал Сыромолотов.

Замглавы МИД напомнил, что российский президент Владимир Путин в 2020 году обнародовал заявление, в котором содержалась информация о комплексе мер по взаимодействию между Москвой и Вашингтоном в этом направлении, передает РИА Новости.

Ранее Сыромолотов сообщал, что ряд иностранных государств могут попытаться негативно влиять на выборы в Госдуму.