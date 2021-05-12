Мишустин оценил ситуацию с рынком труда в России

Москва, 12 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин сравнил текущие показатели по рынку труда в некоторых регионах России с данными до коронавируса.

Ситуация с рынком труда вернулась к докоронавирусным показателям в 17 из 85 субъектов РФ, сообщил Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме. Правительство РФ совместно с администрацией регионов разработало меры для восстановления труда в каждом регионе.

Комплекс мер позволит сформировать единый, открытый и прозрачный рынок труда в РФ, а также создать условия для сокращения безработицы, подчеркнул Мишустин.