Отец пострадавшего в Казани школьника: «Бог никогда не стрелял бы в людей»

Ахмат Хайруллин — один из пострадавших во время стрельбы в казанской школе. Сейчас ребенок находится в реанимации. Его отец рассказал, что класс был небольшой, всего 25 человек, и очень дружный.

По словам мужчины, очень сложно провожать в последний путь половину одноклассников сына. Рустам Хайруллин является имамом казанской мечети Гаиля. Он рассказал о поступке стрелявшего с точки зрения религии.

«Детям нужна вакцина верой, чтобы наши дети знали свои национальные религиозные устои. Чтобы не было вот таких проблем, когда человек растет, не зная своей веры, духовности, начинает искать что-то ненужное. Видать, он что-то себе нашел», — отметил священнослужитель.

Накануне, 11 мая, в школе №175 вооруженный молодой человек открыл стрельбу по детям. Жертвами ЧП стали восемь детей и два учителя. Дело квалифицировали как теракт.