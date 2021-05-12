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Эфир: Почему в некоторых отраслях РФ несправедливо низкие зарплаты

Общество
Эфир: Почему в некоторых отраслях РФ несправедливо низкие зарплаты
Федеральное агентство новостей  / 


В среду, 12 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг с участием координатора по СЗФО общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Панова. На брифинге обсуждается проблема заниженной оплаты труда в некоторых отраслях экономики России.

Проблема оплаты труда — одна из ключевых в российской экономике. От ее успешного решения во многом зависят как повышение эффективности производства, рост благосостояния людей, так и благоприятный социально-психологический климат в обществе.

Один из основных принципов организации заработной платы в современной экономике — принцип материальной заинтересованности работника в результатах своей трудовой деятельности. Чем больше будет заинтересованность — тем больше будет производительность предприятия и качество предоставляемых товаров и услуг.

Низкий уровень заработной платы становится главной причиной низкой производительности труда. Заработная плата как стимул к труду не заинтересовывает работников в достижении высоких конечных результатов. Все это может привести к тому, что заработная плата из экономической категории превратится в некую социальную выплату работнику, не связанную с общественной оценкой ни количества, ни качества труда.

Низкий уровень заработной платы во многом обусловлен нерешенностью проблемы минимального размера оплаты труда. Какие еще проблемы стоят перед современной российской экономикой, рассказал гость студии Дмитрий Панов.

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