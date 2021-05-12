Лето — пора путешествий, приключений и новых открытий. За яркие впечатления совсем не обязательно платить сумасшедшие деньги. Главное — уметь видеть красоту вокруг себя.

Что может быть романтичнее, чем провести несколько незабываемых дней в живописном месте вдали от цивилизации или полюбоваться бескрайним звездным небом, сидя у костра где-нибудь на безлюдном морском побережье? Ни один отель не сравнится по красоте и яркости красок с буйством дикой природы, а уха, приготовленная в котелке с легким ароматом дыма, затмит собой любое самое изысканное ресторанное блюдо.

Однако, чтобы капризы погоды и надоедливые насекомые не испортили отпуск, крыша над головой все же нужна, пусть и временная. Редакция ФАН хочет, чтобы ваш отдых на природе прошел без сучка, без задоринки, и предлагает свой обзор туристических палаток. Расскажем, на какие критерии стоит ориентироваться при выборе, и предложим наш рейтинг лучших палаток для туризма 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

На что обращать внимание при выборе туристической палатки

Пусть и на непродолжительный срок, но палатка становится домом для туриста. Как и любое жилище, она должна быть удобной, безопасной и, насколько это возможно, уютной. Чтобы купить именно такую, при выборе необходимо учитывать несколько основополагающих моментов. Остановимся более подробно на каждом. Чтобы подобрать оптимальный вариант, предлагаем ответить себе на несколько простых вопросов.

Куда поедем?

Какой бы вид туризма вы ни предпочитали, палатка пригодится в любом случае, однако от того, где вы планируете ее устанавливать и как транспортировать до места назначения, зависит очень многое.

Стоянка в пределах специально оборудованной кемпинговой зоны

Слово «camping» дословно переводится с английского языка как «проживание в лагере». Вы наверняка не раз видели в американских и европейских фильмах, как большая семья отправляется в путешествие и останавливается где-нибудь на живописной полянке в компании таких же туристов. В России такой вид отдыха тоже постепенно набирает популярность, и в разных точках страны появляются все новые и новые кемпинги.

Действительно, такие организованные стоянки — отличный способ провести несколько дней на лоне природы в достаточно комфортных условиях. На территории таких лагерей, как правило, имеются туалеты и душевые, оборудованные мангальные площадки, пункты питания.

Отдыхающие размещаются в небольших домиках, собственных автомобилях или туристических палатках — предоставляемых в аренду или привезенных с собой.

Предполагается, что добираться до пункта назначения вы будете на машине, а значит, вес и габариты снаряжения не будут играть решающей роли.

Кемпинговые палатки отличаются большими размерами и подходят для комфортного размещения дружной компании. Их не требуется часто собирать/разбирать и переносить на другое место, поэтому солидные габариты в данном случае являются, скорее, преимуществом, чем недостатком. Внутри такого временного дома вполне может стоять в полный рост взрослый человек, а конструкция зачастую предусматривает наличие окон и тамбура перед входом.

Бывалые путешественники рассказывают, что если окна не являются элементом первой необходимости, то палатки с тамбуром — штука очень удобная, когда нужно, например, приготовить пищу в дождливую погоду или требуется дополнительное пространство для хранения рюкзаков или обуви. Некоторые модели предусматривают сразу два выхода, что очень удобно для проветривания.

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Пешие или велосипедные походы

Если вы твердо решили хотя бы на время долгожданного отдыха на природе отказаться от использования автомобиля, то в таком случае на первое место выходят габариты и вес туристической палатки, ведь тащить ее и все остальное снаряжение придется на себе, а это может здорово осложнить путешествие и сделать его куда менее приятным.

Тем, кто решился на долгий пеший или велосипедный поход, специалисты рекомендуют присмотреться к легким и компактным треккинговым палаткам. Такие используются в основном в равнинной местности или реже — в лесу. Они имеют предельно простую конструкцию, а легкий вес обеспечивается за счет отсутствия дополнительных удобств вроде тамбура или вентиляционных окон.

Эта разновидность палаток для туризма — одна из самых востребованных на рынке, именно их чаще всего можно встретить в спортивных магазинах. Такая популярность объясняется простотой сборки и транспортировки, а также возможностью найти вариант на любой кошелек. В данном сегменте дешевые палатки встречаются чаще, чем в других.

К недостаткам относится сравнительно недолгий срок эксплуатации и плохая устойчивость к непогоде. Однослойный материал верха быстро промокает в ливень, а довольно хлипкий каркас боится сильного ветра. Опытные походники советуют разбивать лагерь неподалеку от цивилизации, чтобы в случае чего можно было укрыться от внезапной непогоды в более капитальном строении.

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Экстремальные походы в горы в сложных метеоусловиях

Совсем другое дело — штурмовые или, как их еще называют, высокогорные палатки. Стоит сразу сказать, что это вариант не для новичков, а для профи походного мира. Для людей, которым покорение очередной вершины важнее походной романтики, песен у костра и крепкого сна в уютном спальнике.

Штурмовые палатки были придуманы специально для установки в крайне сложных погодных условиях высокогорья. Главная их задача — защитить от непогоды и выстоять при очень сильном ветре, но при этом не нагружать спину владельца при сложных переходах и длительных и опасных восхождениях. Соответственно, отличительная черта таких укрытий — малый вес и компактные размеры в сочетании с водонепроницаемостью и высокой прочностью каркаса и материала, из которого сделан тент.

Для самых трудозатратных и экстремальных походов были изобретены ультралегкие модели с большим количеством креплений и растяжек для обеспечения максимальной устойчивости. Часто имеют «юбку» по нижнему краю, которая защитит от попадания снега внутрь и сквозняков.

Предназначены они для короткого отдыха, поскольку нужно понимать, что ради облегченной конструкции и безопасности производителям приходится жертвовать удобством. Штурмовые палатки внутри очень тесные, и жить в них подолгу будет некомфортно как в физическом, так и в психологическом плане.

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Зимняя рыбалка

Бывалых рыбаков не останавливает ни мороз, ни пронизывающий ветер, ни прочие капризы погоды. Невзирая на все неудобства, они готовы часами, а иногда и днями просиживать на льду в ожидании хорошего клева. Чтобы сделать такой досуг более комфортным, существуют палатки для зимней рыбалки, в которых можно передохнуть, перекусить и погреться, а также разместить снасти и улов. В них зачастую вовсе нет пола, а если таковой имеется для утепления, то удобно, если он открывается, чтобы дать рыбаку возможность просверлить лунку.

Палатки для зимней рыбалки бывают нескольких разновидностей:

автоматическая палатка. Ее название говорит само за себя. Если вы когда-нибудь пользовались зонтом-автоматом, то примерно поймете, о чем идет речь. Главное их преимущество в простоте установки. Конструкцию можно сложить и разложить буквально за несколько минут, что важно, когда навес нужно перемещать по льду для поиска наиболее «рыбного» места, однако за свободу передвижения придется заплатить не слишком хорошей устойчивостью;

каркасная палатка. В отличие от «автомата», собирается несколько дольше, зато не боится капризов погоды. Часто имеет форму шатра, непромокаемый тент крепится к основе крючками. Конструкция отличается повышенной прочностью, а материал укрытия бывает огнеупорным;

палатка-куб. Самая большая из рыбацких палаток — в ней можно с комфортом заместиться в полный рост, поэтому подойдет, если планируется ночная рыбалка. Прочная основа защитит от шквалистого ветра, а водостойкий тент — от осадков. Из минусов можно назвать внушительные габариты и долгий прогрев.

Когда поедем?

В зависимости от сезонности выделяют три типа туристических палаток:

летние. Как правило, их отличает легкий вес, компактность и более тонкий, хорошо продуваемый материал. Они идеальны для того, чтобы остановиться на ночлег у реки в жаркую погоду, если точно уверен, что погода резко не испортится, потому что от сильного дождя и ветра такое облегченное укрытие не спасет;

трехсезонные. Основными походными временами года считаются весна, лето и осень. Вот именно на них и рассчитаны такие палатки с более плотным тентом и усиленным каркасом, способным выдержать порывы ветра и неожиданный ливень;

зимние. Они же всесезонные. Крепкие, непромокаемые и надежные. На такую палатку имеет смысл потратиться, если планируете частые вылазки на природу в разное время года, поскольку такой передвижной дом отличается универсальностью и станет надежным убежищем от любых капризов погоды.

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Сколько нас будет?

В магазинах товаров для туризма и отдыха можно встретить палатки самых разных размеров. Встречаются одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти- и даже шестиместные варианты. Зачастую производитель указывает предполагаемую вместимость цифрой около названия модели, однако нужно иметь в виду, что эта информация не всегда соответствует истине — показатель может быть указан, что называется, впритык и вам придется спать, тесно прижавшись друг к другу, не говоря уже о том, чтобы разместить внутри снаряжение.

Для того, чтобы внутри было комфортно, на каждого туриста должно приходиться приблизительно 2,5 кв. м. площади. Также необходимо учитывать рост самого высокого из будущих жильцов и выбирать палатку с запасом по длине — желательно, чтобы он составлял не менее 20-25 см.

Есть мнение, что размер временного домика измеряется в количестве взрослых мужчин стандартной комплекции, которые могут поместиться внутри вместе со снаряжением. Бывалые путешественники дают такой совет: выясните длину и ширину будущего приобретения, дома на полу огородите с помощью подручных средств зону соответствующего размера и попробуйте расположиться с комфортом в ее пределах. Неудобно? Берите вариант повместительнее.

Высота купола должна позволять нормально сидеть, если речь не идет о кемпинговых палатках, в которых есть возможность встать в полный рост.

Если в палатке нет тамбура, обязательно продумайте, куда поставите рюкзаки и обувь, ведь оставлять их на улице — не лучшее решение, а хранение тоже требует места.

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На что еще обратить внимание?

Количество слоев

По данному критерию палатки делятся на два вида:

однослойные. Они быстро устанавливаются, просто складываются, весят немного и не занимают слишком много места при транспортировке. Однако у них есть один существенный недостаток — на однослойном тенте может образовываться конденсат, когда на улице жарко или влажно. Впрочем, некоторым производителям удается довольно успешно решать эту проблему за счет использования новых высокотехнологичных тканей, которые, правда, стоят недешево;

двухслойные. Состоят из верхнего водоотталкивающего слоя и легкого внутреннего тента. Такие модели имеют тамбур, но весят больше однослойных.

Материал

То, из чего изготовлена палатка. По этому принципу их делят на две группы:

полиамидные. Растягиваются при намокании и чувствительны к УФ-лучам. Стоит отметить, что при этом они все равно довольно прочные, стоят недорого и вполне подойдут, если вы не слишком часто отправляетесь в длительные походы со сложными походными условиями;

полиэфирные. Такие тенты прочнее, но стоят дороже

Кроме того, в маркировке вы можете встретить обозначения Taffeta, Oxford и RipStop. Все они означают способ плетения нитей. Первый — самый распространенный, второй обычно используется для укрепления дна, а третий обеспечивает максимальную прочность, не утяжеляя конструкцию.

Буква «Т» указывает на прочность плетения, для измерения которого используют специальные единицы — тексы. Чем больше цифра — тем прочнее ткань.

Обозначение «PU» говорит о пропитке полиуретаном, который придает материалу водоотталкивающие свойства, «SI» — об обработке силиконом, что лучше, но дороже.

Дно

Днищу в походах «достается» больше всего. Его задача состоит в том, чтобы защищать жильцов от острых камней, выравнивать поверхность, на которой стоит палатка, и защищать от влаги, поэтому оно должно быть прочным и не пропускать воду.

В продаже можно встретить немало моделей с так называемой «юбкой» — полоской ткани, которая идет по нижнему краю. В ней есть смысл только для зимних путешествий, так как она защищает от снега и сквозняков. Летом такой «аксессуар» станет источником конденсата и утяжелит конструкцию.

Форма

Среди самых распространенных форм:

полусфера. Универсальна. Выдерживает ветер и дождь;

полубочка. Больше по размерам, вместительная, часто имеет тамбур, но не так устойчива;

домик. Классическая палатка треугольной формы. Боится сильного ветра, сложнее собирается;

бескаркасная палатка. Одноместная, простая конструкция для тех, кто планирует ночевать в одиночку.

Рейтинг туристических палаток 2021: топ-7 по версии ФАН

Палатка треккинговая Indiana Tramp 4

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Легкая треккинговая палатка обеспечит одновременное комфортное пребывание четырех взрослых человек. Двухслойная, имеет форму полусферы, оснащена двумя выходами и тамбуром, обработана огнеупорной пропиткой. Имеет дополнительные окошки для проветривания.

Вес: 5 кг.

Внутренние размеры: 210x240x130 см.

Примерная стоимость: 9600 рублей.

Палатка кемпинговая Decathlon Quechua Arpenaz

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Просторная и вместительная палатка отлично подойдет для семейных вылазок на природу. Внутри без проблем разместится семья из четырех человек.

Конструкция предусматривает наличие большого тамбура, в котором можно разместить снаряжение и обувь. Высота потолка позволяет находиться внутри стоя.

Форма — полубочка с одним входом. Обладает водоотталкивающими свойствами и имеет защиту от UF-излучения (степень 30). Хорошо пропускает дневной свет. Продается в удобном прямоугольном чехле.

Вес: 9,8 кг.

Внутренние размеры: 210х240х180 cм.

Примерная стоимость: 7000 рублей.

Палатка треккинговая OUTVENTURE Orion

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Практически невесомая и очень дешевая двухместная палатка для непродолжительных ночевок на природе в хорошую погоду. Форма — полусфера, вход один. Отсутствие тамбура компенсируется очень легким весом, что делает ее незаменимой для пеших и велосипедных походов, когда каждый лишний килограмм на счету.

Вес: 2,3 кг.

Внутренние размеры: 210х120х110 cм.

Примерная стоимость: 2600 рублей.

Палатка для зимней рыбалки «Лотос Куб»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Утепленная просторная палатка кубической формы подойдет для любителей половить рыбу зимой. В ней с комфортом разместятся трое взрослых мужчин. Быстросборную конструкцию легко собирать и разбирать, чтобы при необходимости переместить на более удачное место.

Пользователи отмечают, что тепло сохраняется внутри даже в сильный мороз. Дуги имеют усиление в местах крепления к грунту. При этом палатка не отличается внушительным весом.

Вес: 6,2 кг.

Внешние размеры: 210х210х180 cм.

Примерная стоимость: 9600 рублей.

Палатка треккинговая LANYU LY-1636

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Очень вместительная шестиместная палатка для большой семьи или компании по вполне демократичной цене. Состоит из двух комнат и имеет вместительный тамбур. Водонепроницаемый материал защитит от дождя, а москитная сетка — от назойливых насекомых. Вентиляционные окна обеспечат здоровый микроклимат внутри.

Вес: 6,8 кг.

Внешние размеры: 210х210х180 cм.

Примерная стоимость: 6300 рублей.

Палатка кемпинговая «Greenell Виржиния»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Эту палатку отличает более высокая стоимость и больший вес, нежели у предыдущих героев нашего рейтинга, зато, остановив свой выбор на ней, вы получите практически двухкомнатные апартаменты с двумя отдельными входами и большим навесом над входом и тамбуром между комнатами.

Вес: 14 кг.

Внутренние размеры: 210х140х190 cм.

Примерная стоимость: 18800 рублей.

Палатка треккинговая Trek Planet

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Легкая четырехместная палатка — полубочка с водонепроницаемым полом и просторным тамбуром для хранения вещей. Двухслойная конструкция не дает образовываться конденсату, а вентиляционные отверстия позволяют в любой момент проветрить помещение. Прочный материал тента и дуги из стеклопластика надежно защитят от непогоды.

Вес: 4,9 кг.

Внутренние размеры: 210х240х130 cм.

Примерная стоимость: 9900 рублей.