Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 13:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:08
Общество
Мать рассказала о состоянии детей, выживших после нападения казанского стрелка
13:06
Армия
Россия возглавила топ-10 стран с самыми мощными танковыми войсками
13:05
Политика
Депутат Рады одним словом охарактеризовал обвинения в адрес Медведчука
13:04
Происшествия
СК предъявил обвинение выбросившему с балкона ребенка жителю Кирова
13:03
Политика
Глава Башкортостана поздравил жителей ЛДНР с годовщиной образования республик
13:03
Происшествия
Молодой парень зарубил всю семью топором и поджег дом на Кубани
13:02
Политика
Глава Правительства РФ оценил взаимодействие исполнительной и законодательной власти
13:01
Происшествия
Подросток сломал нос 12-летнему школьнику на детской площадке в Петербурге
12:59
Весь мир
В США девять штатов прекратят выплачивать материальную помощь безработным
12:58
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин экстренно похудел к юбилею на 22 килограмма
12:58
Политика
«Железный купол»: что из себя представляет щит над небом Израиля
12:56
Экономика
«Это прикончит их экономику»: США может дорого обернуться попытка загнать в угол Эр-Рияд
12:55
Политика
Политологи назвали причины появления биолабораторий США около России
12:54
Общество
«Союзмульфильм» купил детский канал «Мультиландия»
12:54
Экономика
Популярность ипотеки на загородную недвижимость выросла в 3,5 раза
12:52
Общество
Советские фильмы будут бесплатно показывать во дворах Нижнего Новгорода
12:51
Общество
Российский сериал «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители
12:49
Шоу-бизнес
Дизайнера Анику Керимову обвинили в попытке пропиариться на имени Вячеслава Зайцева
12:48
Происшествия
Полиция задержала жителя Кирова, который сбросил ребенка с пятого этажа
12:45
Общество
Руководство S7 не планирует бонусные программы для пассажиров с прививками от COVID-19
Все новости

Пенсии и выплаты на детей в России: что изменится с 1 июня, кто получит 10 тыс. руб.

Общество
Пенсии и выплаты на детей в России: что изменится с 1 июня, кто получит 10 тыс. руб.
Федеральное агентство новостей  / 

Как правило, начало нового месяца приносит россиянам ряд изменений, новации в этот раз ждут граждан пенсионного возраста, семьей с детьми и беременных женщин. Подробное — в материале ФАН.

Федеральная доплата

Минтруд принял новые правила, согласно которым Пенсионный фонд России (ПФР) отныне обязан уведомлять граждан о назначении им федеральной социальной доплаты (ФСД). Она положена неработающим пенсионерам, если общая сумма получаемых гражданином выплат не достигает величины прожиточного минимума. Это правило действует в отношении и регионального, и федерального прожиточного минимума пенсионера.

Доплата работающим пенсионерам

Решение о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, которое все ждали, пока не принято. Тем не менее эта категория получателей социальных выплат может рассчитывать на прибавку. Она будет ежемесячно начисляться с августа 2021 года. Ее получат все пенсионеры, которые работали в 2020 году и за этот период за них были уплачены страховые взносы в ПФР. Такой перерасчет производится ежегодно, как правило ежемесячная прибавка составляет около 200 рублей. Подробности в инфографике ФАН.

Пенсии и выплаты на детей в России: что изменится с 1 июня, кто получит 10 тыс. руб.
Федеральное агентство новостей  / 

Новые планы по индексации для работающих пенсионеров

В Госдуму внесен новый проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению авторов инициативы, возврат индексации повысит покупательную способность населения. Предполагается, что на реализацию этих планов в расходную часть бюджета будущего года нужно будет заложить около 400 миллиардов рублей.

Напомним, таких документов в парламент было внесено уже несколько, рассматривались различные варианты возврата индексации для работающих пенсионеров, замороженной в 2015 году, однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято. О том, какие варианта возврата индексации этой категории получателей социальных выплат были на рассмотрении парламентариев и правительства, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как накопить на достойную пенсию

Эксперты советуют россиянам заранее планировать будущую пенсию, участвуя в различных накопительных программах, о которых ФАН рассказывал ранее. Помимо участия в работе негосударственных пенсионных фондов, можно также копить деньги на старость, делая инвестиции, открывая банковские вклады и так далее.

Впрочем, как отмечают эксперты, в России до сих пор самой надежной инвестицией считаются квадратные метры: люди, имеющие свободные деньги, предпочитают покупать на них жилье под сдачу. Есть целые регионы, где сдача своего или купленного жилья — основной источник дохода пенсионеров.

Кто получит 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о целой серии мер поддержки семьям с детьми. Подробнее об этих мерах читайте в материале ФАН. Напомним, что уже в августе на каждого ребенка школьного возраста или собирающегося в школу будет выплачено единовременно 10 тысяч рублей. Панируется августовскую выплату на подготовку к школе сделать постоянной.

Пенсии и выплаты на детей в России: что изменится с 1 июня, кто получит 10 тыс. руб.
Федеральное агентство новостей  / 

индексация пенсий пенсии выплаты на детей
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 239446 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 235734 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 151307 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 114548 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 113173 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Все новости / Общество / Пенсии и выплаты на детей в России: что изменится с 1 июня, кто получит 10 тыс. руб.
Рейтинг@Mail.ru