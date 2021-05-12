Пенсии и выплаты на детей в России: что изменится с 1 июня, кто получит 10 тыс. руб.

Как правило, начало нового месяца приносит россиянам ряд изменений, новации в этот раз ждут граждан пенсионного возраста, семьей с детьми и беременных женщин. Подробное — в материале ФАН.

Федеральная доплата

Минтруд принял новые правила, согласно которым Пенсионный фонд России (ПФР) отныне обязан уведомлять граждан о назначении им федеральной социальной доплаты (ФСД). Она положена неработающим пенсионерам, если общая сумма получаемых гражданином выплат не достигает величины прожиточного минимума. Это правило действует в отношении и регионального, и федерального прожиточного минимума пенсионера.

Доплата работающим пенсионерам

Решение о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, которое все ждали, пока не принято. Тем не менее эта категория получателей социальных выплат может рассчитывать на прибавку. Она будет ежемесячно начисляться с августа 2021 года. Ее получат все пенсионеры, которые работали в 2020 году и за этот период за них были уплачены страховые взносы в ПФР. Такой перерасчет производится ежегодно, как правило ежемесячная прибавка составляет около 200 рублей. Подробности в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Новые планы по индексации для работающих пенсионеров

В Госдуму внесен новый проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению авторов инициативы, возврат индексации повысит покупательную способность населения. Предполагается, что на реализацию этих планов в расходную часть бюджета будущего года нужно будет заложить около 400 миллиардов рублей.

Напомним, таких документов в парламент было внесено уже несколько, рассматривались различные варианты возврата индексации для работающих пенсионеров, замороженной в 2015 году, однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято. О том, какие варианта возврата индексации этой категории получателей социальных выплат были на рассмотрении парламентариев и правительства, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как накопить на достойную пенсию

Эксперты советуют россиянам заранее планировать будущую пенсию, участвуя в различных накопительных программах, о которых ФАН рассказывал ранее. Помимо участия в работе негосударственных пенсионных фондов, можно также копить деньги на старость, делая инвестиции, открывая банковские вклады и так далее.

Впрочем, как отмечают эксперты, в России до сих пор самой надежной инвестицией считаются квадратные метры: люди, имеющие свободные деньги, предпочитают покупать на них жилье под сдачу. Есть целые регионы, где сдача своего или купленного жилья — основной источник дохода пенсионеров.

Кто получит 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о целой серии мер поддержки семьям с детьми. Подробнее об этих мерах читайте в материале ФАН. Напомним, что уже в августе на каждого ребенка школьного возраста или собирающегося в школу будет выплачено единовременно 10 тысяч рублей. Панируется августовскую выплату на подготовку к школе сделать постоянной.