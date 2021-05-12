Молодой парень зарубил всю семью топором и поджег дом на Кубани

Краснодар, 12 мая. Утром в среду в правоохранительные органы Кореновского района поступило сообщение о пожаре, при тушении которого спасатели обнаружили двух пенсионеров и их старшего сына со следами насильственной смерти.

По версии следствия, первым подозреваемым стал младший сын, которого на месте пожара не оказалось. Сотрудники следственного отдела района незамедлительно возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ч. 2. п. «а» (убийство двух и более лиц) на 26-летнего сына погибших.

Как сообщили в следственном комитете Краснодарского края, было установлено, что фигурант с родителями и братом проживал в доме по улице Степной в Кореновске. По данным следствия, в ночь на 12 мая текущего года подозреваемый топором и ножом причинил множественные ранения родственникам, убив их. После чего, желая скрыть следы совершенного преступления, поджег дом, а увидев пожарную службу, скрылся с места происшествия.

На место выехала следственная группа из опытных следователей и криминалистов. Благодаря спланированным и слаженным действиям сотрудников СКР и краснодарской полиции место нахождения подозреваемого было установлено в кратчайший срок.

«Фигурант причинил себе ножевое ранение, в настоящее время он госпитализирован. Согласно полученным данным у подозреваемого имеется психическое расстройство, эту информацию сейчас проверяют», — пояснили в следственном комитете Краснодарского края.

В настоящий момент работа следователей на месте происшествия продолжается. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на определение всех обстоятельств произошедшего.

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