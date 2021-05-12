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Эфир: Подведение итогов уникального конкурса памятников Исааку Ньютону

  /   Обновлено: 12 мая 2021 11:24
Общество
Эфир: Подведение итогов уникального конкурса памятников Исааку Ньютону
wikipedia.org  /  Готфрид Кнеллер / Общественное достояние


В среду, 12 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подводят итоги уникального конкурса памятников Исааку Ньютону для Аллеи Ньютона в Буграх.

На конкурс было представлено 38 работ. Приняли участие скульпторы из четырех городов России и трех стран мира. Конкурс проводили Общественная палата РФ, администрация и муниципальный совет поселка Бугры, общественная палата Ленинградской области, общественная палата Всеволожского района и другие организации.

Ознакомиться с конкурсными работами и проголосовать за них можно на сайте исаакньютон.рф. По условиям состязания автору нужно было придумать динамическую скульптуру, воплощающую Ньютона или три его закона. Утверждается, что конкурс — первая в мире попытка воплотить законы Ньютона в скульптуре. Примечательно, что скульптура должна иметь движущиеся или светящиеся элементы — быть динамической.

В ходе пресс-конференции специальная комиссия выбирает лучшую работу. При этом народное голосование в интернете тоже учитывается. Жюри оценивает работы по пятибалльной шкале. 

В голосовании принимают участие:

  • Александр Холодов — член Общественной палаты РФ и общественной палаты Ленинградской области;
  • Николай Свирин — председатель общественной платы Всеволожского района и член общественной палаты ЛО;
  • Ирина Купина — глава администрации поселка Бугры;
  • Елена Моисеева — глава МО «Бугровское сельское поселение»;
  • Арсений Лаптев — генеральный директор строительной компании.

С автором лучшей скульптуры будет заключен контракт на производство этой скульптуры и ее установку.

памятник конкурс памятники бугры холодов исаак ньютон
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