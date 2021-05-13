Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 08:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:51
Общество
Инвестор Русецкий дал рекомендации по защите сбережений от долларовой инфляции
08:49
Общество
Минприроды подсчитало российские запасы угля
08:47
Происшествия
Власти Казани рассказали о состоянии 14 пострадавших при стрельбе детей
08:32
Происшествия
Бывший генерал ФСБ назвал причины беспрепятственного пути Галявиева в школу
08:29
Общество
Британка приняла наклейку за «огромную дыру» во рту десятимесячного сына
08:25
Общество
Джо Байден назвал умершего сына достойным президентского кресла США
08:19
Общество
Жителям Подмосковья рассказали о новых способах связи со спасателями
08:17
Общество
Личные вещи основателя Kenzo распродали на аукционе за 2,44 млн евро
08:10
Происшествия
Спасатели нашли трупы трех человек на месте пожара в Челябинской области
08:05
Весь мир
Инаугурация по-угандийски: как народные гуляния и протесты захватили африканскую страну
08:00
Общество
Якутские власти рассказали о планах трудоустройства безработных в 2021 году
08:00
Весь мир
Пакистан отказался размещать базы США после вывода американских войск из Афганистана
08:00
Общество
С чего начать вести экологичный образ жизни: пять главных правил
07:59
Общество
WhatsApp уже несколько лет передает приватные данные пользователей Facebook
07:53
Общество
Поведение «казанского стрелка» объяснили ненавистью и стигматизацией
07:45
Общество
Экспозиция к 200-летию со дня рождения Достоевского будет открыта в Москве
07:43
Общество
Приморье выделило более 115 млн рублей на поддержку многодетных семей
07:21
Общество
Норкин поставил на место раскритиковавших парад Победы Майкова и Назарова
07:20
Политика
Психическое состояние Байдена вызвало вопросы у экс-генералов США
07:03
Технологии
Американские ученые придумали способ зарядки электромобилей во время движения
Все новости

С чего начать вести экологичный образ жизни: пять главных правил

Общество
С чего начать вести экологичный образ жизни: пять главных правил
pixabay.com  / 

Каждый год 12 мая Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. В честь этого праздника ФАН публикует пять главных правил, которые помогут вам начать вести экологичный образ жизни. Это не только сортировка мусора и отказ от полиэтиленовых пакетов — все намного глобальнее.

Фасовочные пакеты

Отказ от фасовочных пакетов для овощей, фруктов и других продуктов — это первый и самый легкий шаг на пути к экологичному образу жизни. Все, что нужно положить в полиэтиленовые пакеты, вы можете поместить в сетки, шопперы, авоськи, а у бананов, к примеру, вообще натуральная упаковка. Также существуют экомешочки, которые сократят потребление полиэтиленовых пакетов. Кстати, цена на такие мешочки невысокая и служить они будут долго. 

С чего начать вести экологичный образ жизни: топ-5 главных правил
pixabay.com  / PD

Кофе в свой стакан

Откроем секрет — стаканчики, в которые нам наливают кофе, не экологичные: разлагаются они плохо, их нельзя сдать на переработку. Выпивая кофе на прогулке, перед работой может знатно навредить экологии.

Советовать отказаться от бодрящего напитка мы, конечно же, не будем, просто предложим брать с собой термостакан или же экостакан. Последний может быть изготовлен из стекла, рисовой шелухи, бамбуковых волокон или переработанного пластика. Такие стаканы стильные и прочные. В некоторых кофейнях делают скидку тем, кто заказывает напиток в свой стакан.

С чего начать вести экологичный образ жизни: топ-5 главных правил
pixabay.com  / 

Покупайте и продавайте вещи на вторичных рынках

Всем давно известно, что некоторые магазины не перерабатывают одежду, а просто ее сжигают. Но есть компании, которые не только отправляют ненужные вещи на переработку, но и дают скидку тем, кто приносит свои старые.

Не нужно выбрасывать, к примеру, старые брюки, попробуйте их либо продать, либо отдать даром тому, кто в них нуждается. В секонд-хендах вы можете найти действительно хорошие и новые вещи, которые приобретете по хорошей цене.

С чего начать вести экологичный образ жизни: топ-5 главных правил
photl.com  / 

Экологичные вещи

Зубные щетки из бамбука станут хорошей заменой пластиковым, а привычную косметику спокойно может заменить органическая. Все это доступно сейчас в любом магазине, а цена не сильно превышает пластиковые варианты.

Пластиковые станки для бриться можно спокойно заменить на металлические, а мыло, шампунь и кондиционер в бутылках — на твердые (существуют специальные твердые шампуни, бальзамы и маски для волос). Их ассортимент широк, а качество даже лучше привычных вариантов, так как эти средства изготовлены из натуральных компонентов.

С чего начать вести экологичный образ жизни: топ-5 главных правил
pixabay.com  / 

Переработка и сортировка мусора

Во многих городах есть пункты приема мусора, также на улицах стоят отдельные контейнеры, в которые можно выбрасывать пластик, бумагу и так далее. Это не только помогает уменьшить объем свалок, но и сохраняет ресурсы.

В некоторых пунктах приема вам даже заплатят. На переработку можно отправлять пластик, бумагу, металл, одежду, бытовую технику, шины, опасные отходы.

С чего начать вести экологичный образ жизни: топ-5 главных правил
Невские Новости  / 

Ранее координатор проекта ОНФ «Экозабота» Александр Коган объяснил, зачем нужно делать шаги навстречу экологии. Также он рассказал, почему стоит популяризировать электромобили.

экология переработка мусора экологичный образ жизни
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 277582 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 192489 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 182180 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 137630 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 130170 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Общество / С чего начать вести экологичный образ жизни: пять главных правил
Рейтинг@Mail.ru