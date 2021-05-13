С чего начать вести экологичный образ жизни: пять главных правил

Каждый год 12 мая Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. В честь этого праздника ФАН публикует пять главных правил, которые помогут вам начать вести экологичный образ жизни. Это не только сортировка мусора и отказ от полиэтиленовых пакетов — все намного глобальнее.

Фасовочные пакеты

Отказ от фасовочных пакетов для овощей, фруктов и других продуктов — это первый и самый легкий шаг на пути к экологичному образу жизни. Все, что нужно положить в полиэтиленовые пакеты, вы можете поместить в сетки, шопперы, авоськи, а у бананов, к примеру, вообще натуральная упаковка. Также существуют экомешочки, которые сократят потребление полиэтиленовых пакетов. Кстати, цена на такие мешочки невысокая и служить они будут долго.

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Кофе в свой стакан

Откроем секрет — стаканчики, в которые нам наливают кофе, не экологичные: разлагаются они плохо, их нельзя сдать на переработку. Выпивая кофе на прогулке, перед работой может знатно навредить экологии.

Советовать отказаться от бодрящего напитка мы, конечно же, не будем, просто предложим брать с собой термостакан или же экостакан. Последний может быть изготовлен из стекла, рисовой шелухи, бамбуковых волокон или переработанного пластика. Такие стаканы стильные и прочные. В некоторых кофейнях делают скидку тем, кто заказывает напиток в свой стакан.

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Покупайте и продавайте вещи на вторичных рынках

Всем давно известно, что некоторые магазины не перерабатывают одежду, а просто ее сжигают. Но есть компании, которые не только отправляют ненужные вещи на переработку, но и дают скидку тем, кто приносит свои старые.

Не нужно выбрасывать, к примеру, старые брюки, попробуйте их либо продать, либо отдать даром тому, кто в них нуждается. В секонд-хендах вы можете найти действительно хорошие и новые вещи, которые приобретете по хорошей цене.

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Экологичные вещи

Зубные щетки из бамбука станут хорошей заменой пластиковым, а привычную косметику спокойно может заменить органическая. Все это доступно сейчас в любом магазине, а цена не сильно превышает пластиковые варианты.

Пластиковые станки для бриться можно спокойно заменить на металлические, а мыло, шампунь и кондиционер в бутылках — на твердые (существуют специальные твердые шампуни, бальзамы и маски для волос). Их ассортимент широк, а качество даже лучше привычных вариантов, так как эти средства изготовлены из натуральных компонентов.

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Переработка и сортировка мусора

Во многих городах есть пункты приема мусора, также на улицах стоят отдельные контейнеры, в которые можно выбрасывать пластик, бумагу и так далее. Это не только помогает уменьшить объем свалок, но и сохраняет ресурсы.

В некоторых пунктах приема вам даже заплатят. На переработку можно отправлять пластик, бумагу, металл, одежду, бытовую технику, шины, опасные отходы.

Невские Новости /

Ранее координатор проекта ОНФ «Экозабота» Александр Коган объяснил, зачем нужно делать шаги навстречу экологии. Также он рассказал, почему стоит популяризировать электромобили.