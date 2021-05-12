Путин закрывает «Открытое небо»

Президент России Владимир Путин внес во вторник, 11 мая, законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Это решение с российской стороны назревало уже очень давно и, по сути, является ответом на выход из договора США. К сожалению, прекращение действия ДОН, а с выходом из договора Штатов в прошлом году о фактическом прекращении «Открытого неба» и приходится говорить, мир стал на шаг ближе к холодной войне 2.0.
Что касается самого договора, то суть его сводится к взаимным облетам территорий государств-участников с целью контроля над вооружениями и военной инфраструктурой. По сути, это легализованная, разрешенная взаимная разведка с целью обеспечения глобальной безопасности и контроля над созданием и развитием вооружений.
Первые инициативы подобного рода были озвучены еще в 1955 году со стороны США. Тогда американский президент Дуайт Эйзенхауэр предложил советской стороне разработать систему взаимных полетов над территориями Советского Союза и Штатов «для предотвращения внезапной атаки». Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев это предложение отклонил.
В 1989 году аналогичное предложение в отношении Советского Союза озвучил президент Джордж Буш-старший. Но поскольку в СССР на тот момент уже начались кризисные процессы, эта инициатива также не получила развития.
Тем не менее в 1992 году на встрече в Хельсинки 23 государства-члена ОБСЕ подписали Договор по открытому небу «с целью содействия укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями».
Россия присоединилась к ДОН с самого начала, хотя и ратифицировала договор только в мае 2001 года. Однако и до этого наша страна стала одним из самых активных и последовательных участников договора. К слову, в пояснительной записке к законопроекту о денонсации ДОН говорится именно об этом:
«Россия внесла существенный вклад в его выполнение, ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения».
К слову, на момент 2017 года в договоре принимало участие уже 34 государства. И это была вполне стабильно работающая система. Самолеты стран-участниц летали друг над другом по системе квот, на борту были представители той страны, над которой проходит инспекция, с определенных аэродромов и по определенным маршрутам.
Кризисы в работе ДОН начались примерно с начала десятых годов. В начале апреля 2012 года Грузия заявила о прекращении обязательств перед Россией в рамках ДОН. Хотя сама из договора не вышла. Запрет, к слову, действует до настоящего момента.
А в 2014 начались осложнения уже с США, поскольку внезапно оказалось, что у России слишком современная и прорывная разведывательная техника. В апреле 2014 было опубликовано письмо четырех членов комитета по разведке Сената США, в котором говорилось, что России нужно отказать в инспекциях в рамках ДОН над территорией Штатов, поскольку наши самолеты используют цифровое оборудование, а следовательно, собирают куда более обширную и подробную разведывательную информацию. Представители Российского МИД тогда заявили, что речи о том, каким оборудованием снабжены воздушные инспекционные суда, в тексте ДОН не идет в принципе и подобные заявления являются «надуманным поводом» для возможного выхода из договора.
Отчасти эти американские протесты могли быть связаны и с событиями на Украине и в Крыму, пик которых как раз пришелся на весну 2014. В итоге 18 апреля 2014 года США запретили России облет своей территории. Однако работа в рамках ДОН все же продолжилась.
Финальным кризисом можно считать события 2019–2020 года, когда уже администрация Трампа через СМИ анонсировала возможный выход из Договора по открытому небу. Формальными причинами, которые назвал тогда Вашингтон, был запрет с российской стороны на облеты в непосредственной близости от границ Южной Осетии и Абхазии, частичное ограничение на полеты над территорией Калининградской области и представление зон дозаправки американских воздушных судов в Крыму.
В итоге 22 ноября 2020 года США вышли из ДОН. Естественно, Россия в ответ инициировала аналогичную процедуру. Заявление о подготовке нормативной базы для денонсации договора прозвучало 15 января 2021 года. При этом представители России неоднократно заявляли, что готовы вернуться к обсуждению работы в рамках ДОН в случае возвращения туда США.
Здесь нужно пояснить, почему без участия Штатов договор для нас не просто теряет смысл, а несет угрозу национальной безопасности. Дело в том, что помимо Штатов в систему «Открытого неба» входят и ряд стран НАТО, например Германия, Франция и Британия.
Выход США из ДОН — это в первую очередь невозможность совершать инспекции над американской территорией другими странами-участницами, в том числе и Россией. Понятно, что и США перестают летать над нашей территорией. Но вот другие государства, в том числе члены Североатлантического Альянса, — нет. В этой связи логичен вопрос: что помешает, допустим, Британии или Германии передавать США данные, полученные в рамках своих инспекций по линии того же НАТО? Ответ очевиден — ничто. То есть если бы Россия оставалась в ДОН, то данные с нашей территории все равно были бы у США, а вот американских данных у нас бы не было. Вот такая асимметрия, которой Россия старается во внешней политике и в вопросах национальной безопасности всячески избегать.
Интересно и то, что США, несмотря на возвращение к переговорам по иранской ядерной сделке и согласию на продление договора по стратегическим наступательным вооружениям, к «Открытому небу» возвращаться не торопится. В этом смысле Джо Байден и его команда продолжают политику администрации Трампа.
Впрочем, в начале апреля этого года представители Госдепартамента США все же заявили, что «никакого решения о будущем участии США в ДОН пока не принято… США активно рассматривают вопросы, связанные с договором». Ну и далее прозвучали обвинения именно России в «несоблюдении договора». Но это уже излюбленная риторика американских политиков и чиновников.
В целом понятно, что ничего хорошего в денонсации ДОН нет. Поскольку, как говорилось выше, это шаг в сторону дополнительной международной напряженности. Это уменьшение прозрачности в вопросах глобальной безопасности. Но стоит помнить, что совсем не Россия инициировала эти негативные процессы. Более того, наша страна готова вернуться в договор, когда конфигурация ДОН будет вновь предполагать четкую симметрию в вопросах взаимного контроля. Иными словами, когда в договор на равных началах вернутся США.