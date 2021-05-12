Путин закрывает «Открытое небо»

Президент России Владимир Путин внес во вторник, 11 мая, законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Это решение с российской стороны назревало уже очень давно и, по сути, является ответом на выход из договора США. К сожалению, прекращение действия ДОН, а с выходом из договора Штатов в прошлом году о фактическом прекращении «Открытого неба» и приходится говорить, мир стал на шаг ближе к холодной войне 2.0.

Что касается самого договора, то суть его сводится к взаимным облетам территорий государств-участников с целью контроля над вооружениями и военной инфраструктурой. По сути, это легализованная, разрешенная взаимная разведка с целью обеспечения глобальной безопасности и контроля над созданием и развитием вооружений.

www.kremlin.ru / Администрация президента России

Первые инициативы подобного рода были озвучены еще в 1955 году со стороны США. Тогда американский президент Дуайт Эйзенхауэр предложил советской стороне разработать систему взаимных полетов над территориями Советского Союза и Штатов «для предотвращения внезапной атаки». Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев это предложение отклонил.

В 1989 году аналогичное предложение в отношении Советского Союза озвучил президент Джордж Буш-старший. Но поскольку в СССР на тот момент уже начались кризисные процессы, эта инициатива также не получила развития.

Тем не менее в 1992 году на встрече в Хельсинки 23 государства-члена ОБСЕ подписали Договор по открытому небу «с целью содействия укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями».

Россия присоединилась к ДОН с самого начала, хотя и ратифицировала договор только в мае 2001 года. Однако и до этого наша страна стала одним из самых активных и последовательных участников договора. К слову, в пояснительной записке к законопроекту о денонсации ДОН говорится именно об этом:

«Россия внесла существенный вклад в его выполнение, ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения».

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К слову, на момент 2017 года в договоре принимало участие уже 34 государства. И это была вполне стабильно работающая система. Самолеты стран-участниц летали друг над другом по системе квот, на борту были представители той страны, над которой проходит инспекция, с определенных аэродромов и по определенным маршрутам.

Кризисы в работе ДОН начались примерно с начала десятых годов. В начале апреля 2012 года Грузия заявила о прекращении обязательств перед Россией в рамках ДОН. Хотя сама из договора не вышла. Запрет, к слову, действует до настоящего момента.

А в 2014 начались осложнения уже с США, поскольку внезапно оказалось, что у России слишком современная и прорывная разведывательная техника. В апреле 2014 было опубликовано письмо четырех членов комитета по разведке Сената США, в котором говорилось, что России нужно отказать в инспекциях в рамках ДОН над территорией Штатов, поскольку наши самолеты используют цифровое оборудование, а следовательно, собирают куда более обширную и подробную разведывательную информацию. Представители Российского МИД тогда заявили, что речи о том, каким оборудованием снабжены воздушные инспекционные суда, в тексте ДОН не идет в принципе и подобные заявления являются «надуманным поводом» для возможного выхода из договора.

Отчасти эти американские протесты могли быть связаны и с событиями на Украине и в Крыму, пик которых как раз пришелся на весну 2014. В итоге 18 апреля 2014 года США запретили России облет своей территории. Однако работа в рамках ДОН все же продолжилась.

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Финальным кризисом можно считать события 2019–2020 года, когда уже администрация Трампа через СМИ анонсировала возможный выход из Договора по открытому небу. Формальными причинами, которые назвал тогда Вашингтон, был запрет с российской стороны на облеты в непосредственной близости от границ Южной Осетии и Абхазии, частичное ограничение на полеты над территорией Калининградской области и представление зон дозаправки американских воздушных судов в Крыму.

В итоге 22 ноября 2020 года США вышли из ДОН. Естественно, Россия в ответ инициировала аналогичную процедуру. Заявление о подготовке нормативной базы для денонсации договора прозвучало 15 января 2021 года. При этом представители России неоднократно заявляли, что готовы вернуться к обсуждению работы в рамках ДОН в случае возвращения туда США.

Здесь нужно пояснить, почему без участия Штатов договор для нас не просто теряет смысл, а несет угрозу национальной безопасности. Дело в том, что помимо Штатов в систему «Открытого неба» входят и ряд стран НАТО, например Германия, Франция и Британия.

Выход США из ДОН — это в первую очередь невозможность совершать инспекции над американской территорией другими странами-участницами, в том числе и Россией. Понятно, что и США перестают летать над нашей территорией. Но вот другие государства, в том числе члены Североатлантического Альянса, — нет. В этой связи логичен вопрос: что помешает, допустим, Британии или Германии передавать США данные, полученные в рамках своих инспекций по линии того же НАТО? Ответ очевиден — ничто. То есть если бы Россия оставалась в ДОН, то данные с нашей территории все равно были бы у США, а вот американских данных у нас бы не было. Вот такая асимметрия, которой Россия старается во внешней политике и в вопросах национальной безопасности всячески избегать.

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Интересно и то, что США, несмотря на возвращение к переговорам по иранской ядерной сделке и согласию на продление договора по стратегическим наступательным вооружениям, к «Открытому небу» возвращаться не торопится. В этом смысле Джо Байден и его команда продолжают политику администрации Трампа.

Впрочем, в начале апреля этого года представители Госдепартамента США все же заявили, что «никакого решения о будущем участии США в ДОН пока не принято… США активно рассматривают вопросы, связанные с договором». Ну и далее прозвучали обвинения именно России в «несоблюдении договора». Но это уже излюбленная риторика американских политиков и чиновников.

В целом понятно, что ничего хорошего в денонсации ДОН нет. Поскольку, как говорилось выше, это шаг в сторону дополнительной международной напряженности. Это уменьшение прозрачности в вопросах глобальной безопасности. Но стоит помнить, что совсем не Россия инициировала эти негативные процессы. Более того, наша страна готова вернуться в договор, когда конфигурация ДОН будет вновь предполагать четкую симметрию в вопросах взаимного контроля. Иными словами, когда в договор на равных началах вернутся США.