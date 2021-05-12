Просроченная задолженность россиян выросла до 1,023 трлн рублей

Москва, 12 мая. Объем просроченной задолженности россиян по итогам марта увеличился на 0,7%, до 1,023 трлн рублей, свидетельствуют материалы Центробанка РФ.

Согласно данным регулятора, это максимальный показатель с октября 2016 года. С начала года объемы просроченной задолженности в России выросли на 4,5%, а за год — на 21,5%. При этом доля «просрочки» снизилась в общем объеме кредитного портфеля — на 0,1 процентного пункта, до 4,9%.

Общий объем долгов россиян перед банками на начало апреля составил 20,7 трлн рублей. За месяц значение увеличилось на 2,2%.

Эксперт по личным финансам Александр Евстегнеев ранее объяснил, как быстро избавиться от кредитов и начать откладывать деньги. По его словам, в первую очередь нужно отказаться от покупки товаров известных брендов в пользу аналогов.