В соцсетях массово выражают соболезнования родным заслонившей ребенка учительницы в Казани

Казань, 12 мая. Пользователи соцсетей оставляют комментарии и лайки на странице погибшей во время бойни в школе учительницы.

Всего за сутки число подписчиков на ее странице увеличилось в 12 раз. Люди с помощью тысяч лайков и комментариев выразили ей благодарность, а родным — соболезнования. Под последним фото женщины более 5 тысяч сообщений от пользователей. Известно, что погибшая закрыла собой ребенка во время нападения вооруженного злоумышленника.

Трагедия произошла 11 мая. Юноша устроил стрельбу в гимназии №175. Жертвами стали семь детей и двое взрослых. Количество раненых составило 21 человек. Подозреваемый в массовом убийстве задержан, сообщал ФАН.