Очередной антирекорд смертности от COVID-19 зафиксировали в Индии

Нью-Дели, 12 мая. Число летальных исходов от коронавируса в Индии увеличилось за сутки на 4205, что стало очередным антирекордом, говорится на сайте минздрава страны.

Индийские врачи зарегистрировали 348 421 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки. За все время пандемии общее число зараженных в стране составило 23 340 938 человек, 254 197 граждан скончались. Суточное количество смертей стало очередным антирекордом, говорится в сообщении.

Около трех миллионов новых случаев заражения выявлено в Индии с 5 мая. Государство находится на втором месте в мире после США по общему числу инфицированных и на третьем месте по количеству летальных случаев. Второе место по смертности занимает Бразилия.

Эпидемиологическая ситуация в Индии стала критической в конце апреля, из-за этого некоторые страны решили оказать поддержку государству, доставив туда аппараты ИВЛ, противовирусные средства и кислородные баллоны.