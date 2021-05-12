Обновление оборудования по переработке мусора может обойтись в 1,1 млрд рублей

Москва, 12 мая. Модернизация оборудования по переработке мусора в России может быть профинансирована за счет средств федерального бюджета.

Соответствующее обоснование субсидий подготовил Российский экологический оператор (РЭО) по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Сумма более 1 млрд рублей потребуется для возмещения мусороперерабатывающим предприятиям до 25% лизинга оборудования по сортировке или переработке отходов (например, шредеры, грануляторы, прессы, грохоты), передают «Известия».

Дополнительные средства запланированы на закупку новых мусоровозов, мусорных контейнеров и прочего оборудования. Основная цель новых мер заключается в повышении уровня внедрения раздельного сбора отходов в регионах. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, планируется стимулировать корпорации переходить на современные экологически чистые технологии обработки и утилизации мусора без значительного повышения тарифа.

Руководство ООО «ЭкоИнтегратор» ранее приняло решение, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны не будут платить за вывоз ТКО-мусора до конца текущего года.