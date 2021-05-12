Миро сравнила Тодоренко с Ольгой Бузовой после госпитализации Топалова

Москва, 12 мая. Популярный блогер Лена Миро высказалась о реакции телеведущей Регины Тодоренко на госпитализацию своего мужа, певца Влада Топалова.

По словам блогера, телеведущая писала посты о своих переживаниях в соцсетях. Например, Тодоренко сообщила, что чуть не потеряла Топалова. Миро тут же вспомнила о скандальном высказывании ведущей на тему домашнего насилия («Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?»).

«А что ты сделала, чтобы не потерять мужа? Ну, как что? Вот, объявила обо всем в Instagram. Это — самое главное», — высмеяла Тодоренко блогер.

Телеведущая писала в соцсети, что у нее потекли слезы, когда она узнала о приходе мужа в сознание. Из-за этого Миро сравнила ее с певицей Ольгой Бузовой, которая плакала на видео из больничной палаты, опубликованных в Instagram Stories. Блогеру кажется, что звезды слишком часто устраивают пиар на проблемах со здоровьем, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Регины Тодоренко, Топалов пережил операцию, которая продлилась дольше, чем планировалось, что и вызвало ее беспокойство. Причину госпитализации супруга телеведущая не назвала.