Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями

Тюмень, 12 мая. Медики успешно прооперировали 13-летнюю тюменку с двумя огромными образованиями, возникшими в области малого таза.

Девочка-подросток стала жаловаться родителям на боль в животе во время отдыха в санатории. К тому же она заметила, что ее живот немного увеличился. Однако первое время родители не обращали на это внимание, решив что дочь просто поправилась, хорошо питаясь в санатории.

Позже у девочки появилась тошнота. После чего семья обратилась к медикам. В ходе осмотра врачи обнаружили у девочки объемные образования яичников. Они приняли решение прооперировать подростка. Врачи удалили оба образования, сохранив яичники. В будущем девочка сможет иметь детей.

Не отстают от тюменских коллег и рязанские врачи. Они спасли пациента со спицей в позвоночнике. Ее мужчине установили в одной из больниц для скрепления ключицы после перелома. Однако впоследствии часть конструкции проткнула спинной мозг.

Медики рекомендуют россиянам своевременно обращаться в больницу при обнаружении каких-либо проблем со здоровьем. Своевременно начатое лечение повышает вероятность полного выздоровления. Даже самые незначительные отклонения могут свидетельствовать о различных недугах. Например, постоянный холод в руках может говорить о спазме сосудов.