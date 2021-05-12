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Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями

  /   Обновлено: 12 мая 2021 09:38
Общество
Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями
gpmu.org  /  Пресс-служба СПбГПМУ

Тюмень, 12 мая. Медики успешно прооперировали 13-летнюю тюменку с двумя огромными образованиями, возникшими в области малого таза.

Девочка-подросток стала жаловаться родителям на боль в животе во время отдыха в санатории. К тому же она заметила, что ее живот немного увеличился. Однако первое время родители не обращали на это внимание, решив что дочь просто поправилась, хорошо питаясь в санатории.

Позже у девочки появилась тошнота. После чего семья обратилась к медикам. В ходе осмотра врачи обнаружили у девочки объемные образования яичников. Они приняли решение прооперировать подростка. Врачи удалили оба образования, сохранив яичники. В будущем девочка сможет иметь детей.

Не отстают от тюменских коллег и рязанские врачи. Они спасли пациента со спицей в позвоночнике. Ее мужчине установили в одной из больниц для скрепления ключицы после перелома. Однако впоследствии часть конструкции проткнула спинной мозг.

Медики рекомендуют россиянам своевременно обращаться в больницу при обнаружении каких-либо проблем со здоровьем. Своевременно начатое лечение повышает вероятность полного выздоровления. Даже самые незначительные отклонения могут свидетельствовать о различных недугах. Например, постоянный холод в руках может говорить о спазме сосудов.

медицина тюмень хорошие новости россии
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