Запашный рассказал, за сколько купил слона из зоопарка

Москва, 12 мая. Известный дрессировщик Эдгард Запашный давно хотел приобрести слона, и его мечта наконец-то сбылась. Он купил животное за 12 миллионов рублей.

Со слонами работал дядя Запашного Мстислав. После скоропостижной смерти дрессировщика, с крупными животными работал его сын. Опыт родственников заинтересовал Эдгара Запашного, его посетила мысль начать сотрудничество с этими млекопитающими.

«Прибрести такое животное очень тяжело», — сказал Запашный в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Например, в Таиланде вопрос вывоза слона решает сам король, указал дрессировщик. По его словам, необходимо заключить межправительственное соглашение.

Запашному подвернулся другой вариант, когда в ростовском зоопарке родилась слониха. Руководство зоопарка планировало продать животное, поскольку их слоновник не предназначен для таких животных. Тогда для Запашного все сложилось удачно, и он стал обладателем млекопитающего.

«Я купил слона за свой счет. Сделка составила порядка 12 миллионов рублей. Я счастлив. Теперь в Большом Московском цирке есть слониха. Ей сейчас четыре годика. Надеемся, что в будущем будет потомство, но надо подождать. Слоны начинают размножаться в 12 лет», — добавил Запашный.

Дрессировщик Эдгард Запашный специально для ФАН объяснил, почему нельзя запрещать цирки с животными. Он указал, что самое главное в цирке — это дрессура.