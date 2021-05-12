Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для авто к осени

Москва, 12 мая. Проблема дефицита электроники для автомобилей должна быть решена к концу лета, рассчитывают в Минпромторге РФ.

Для ускорения поставки комплектующих автопроизводителям к процессу подключились торговые представительства России за границей. Российский автопром продолжает работать, несмотря на то, что в мире останавливаются заводы из-за недоукомплектованности машин электронными системами, подчеркнуло ведомство.

«Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторга.

Как добавили в министерстве, дефицита автомобилей в России нет, в том числе из-за проблем с электроникой. При этом есть повышенный спрос на некоторые модели.

Семь автомобильных компаний ранее повысили стоимость своих машин в России. Например, весь модельный ряд Lada подорожал на 2%.