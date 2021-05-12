МИД России не исключил попытки ряда стран негативно влиять на выборы в Госдуму

Москва, 12 мая. Западные страны могут попытаться негативно повлиять на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, сотрудники правоохранительных органов неоднократно фиксировали действия представителей других государств, которые пытались оказать влияние на политические процессы внутри России.

Если говорить о предстоящих парламентских выборах, то МИД считает весьма вероятными попытки некоторых стран негативно повлиять на это ключевое для России событие, заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, британское внешнеполитическое ведомство выступило с антироссийским заявлением по киберпространству.