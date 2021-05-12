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Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»

Общество
Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»
pixabay.com

Сан-Марино, 12 мая. Туристы, которые намерены приехать на отдых в Сан-Марино, смогут сделать себе прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной.

Кроме того, привиться от коронавируса смогут и жители Италии. Для того чтобы иностранные путешественники смогли привиться от этой опасной инфекции, им нужно будет дважды посетить республику, заявили в Институте социальной защиты Сан-Марино. В ведомстве также заметили, что на территории государства в последнее время не было выявлено новых случаев заражения COVID-19.

«Новых случаев COVID-19 мы не фиксируем с 8 мая, до этого случались 1-2 случая в сутки. Сейчас 2-3 дня как новых заражений нет. Раньше такие дни тоже были, и не один раз», — рассказал представитель Института Франко Кавалли.

Решение прививать туристов российской вакциной «Спутник V» было принято потому, что власти страны закупили больше препарата, чем нужно. В связи с этим республика приняла решение организовать COVID-туризм.

Российский препарат от коронавируса «Спутник Лайт» был одобрен на территории королевства Бахрейн для экстренного применения. Согласно информации национального агентства BNA, такое решение было принято после того, как исследования вакцины показали ее высокую эффективность.

Руководитель Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс поделился мнением, что COVID-сертификаты в ЕС появятся до начала лета. При этом он надеется, что документ будет цифровым, поскольку это значительно упростит все регистрационные мероприятия путешественников, сообщает «Ридус».

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