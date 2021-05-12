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Лайнер с Бастрыкиным вылетел в Казань

  /   Обновлено: 12 мая 2021 09:48
Происшествия
Лайнер с Бастрыкиным вылетел в Казань
Пресс-служба СК РФ

Казань, 12 мая. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вылетел в Казань после возбуждения уголовного дела о массовом убийстве в городской школе.

Ранее сообщалось, что после возбуждения дела Бастрыкин распорядился передать материалы в главное следственное управление центрального аппарата. Он заострил внимание на тщательности расследования трагедии.

Нападение бывшего ученика на гимназию произошло 11 мая. Вооруженный огнестрельным оружием юноша застрелил двух взрослых и семерых детей. Ранения получил 21 человек. Суд вскоре изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве. Траур по погибшим назначен на 12 мая, сообщал ФАН.

дети убийство бастрыкин школа
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