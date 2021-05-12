ВОЗ заявила о повышенной степени опасности мутации COVID-19 из Индии

Женева, 12 мая. Степень опасности индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2 повышена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Мутация COVID-19 начала вызывать беспокойство на глобальном уровне, сообщила глава подразделения по новым болезням организации Мария Ван Керкхове. Новый статус индийского штамма характеризуется как «вариант для беспокойства», рассказала она в интервью СNBC.

Решение ВОЗ указывает на то, индийская мутация коронавируса SARS-CoV-2 подобна вирусам, признанным наиболее заразными, устойчивыми к лечению и вакцинам. Это связано с тем, что указанный штамм распространяется гораздо быстрее первоначального варианта COVID-19, сообщила представитель организации.

Появление «черной плесени» в Индии спровоцировано ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Заболевание является редким видом грибковой инфекции, мукормикозом, сообщили в местном Управлении медицинского образования и исследований.

Число ежедневных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Индии выросло на 329 942, рассказали в министерстве здравоохранения страны. За все время пандемии там заболели 22 992 517 человек, передает «Ридус».